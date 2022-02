SANKTSIOONIDEGA ON KIIRE! Marko Mihkelson: Ukraina võitleb meie kõigi vabaduse eest 

„Olen alates kelle neljast hommikul suhelnud Ukraina kolleegidega. Kõikidele on šokeeriv, mis toimub, aga Ukraina võitleb,“ räägib Mihkelson. Väliskomisjoni esimehe sõnul on info Ukrainas toimuvast pidevalt uuenev, aga esialgu on teada linnad, mille õhuvälju ning õhukaitsesüsteeme on hommikul pommitatud: „See kaart on väga masendav. Sisuliselt kogu Ukraina territoorium on Venemaa raketilöökide all.“