GALERII | Vabadussõja võidusamba jalamile asetatakse pärjad 

Peaminister Kaja Kallas ütles, et Venemaa sõjategevus Ukraina vastu näitab, kui kõrge on vabaduse hind. „Seisame kõik koos Ukraina rahvaga. Vabaduse kutset ei saa toore jõuga hävitada, elagu vaba Ukraina!“

“Täna 104 aastat tagasi sai Eesti tänu meie eelkäijate sihikindlusele ja julgusele iseseisvaks. Veel sama aasta lõpus pandi meie rahva meelekindlus proovile, kui iseseisvuse eest tuli minna Vabadussõtta. Vaba Eesti sai kesta vaid loetus päevad, kui juba tuli sõjavägi mobiliseerida. Me ei pidanud eesseisvat võitlust suure Venemaa vastu võimatuks. Igaüks leidis viisi, mil moel võitlusesse oma panus anda. See oli võitlus õiguse eest, et ise olla ja ise otsustada. Just seda seatakse kahtluse alla Ukrainas.“