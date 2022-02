Välisminister Liimets katkestas Ukraina visiidi  

„Olukord Kiievis on praegu üsna nõutuks tegev. Ma tulin Kiievisse, et väljendada Ukrainale tugevat toetust, Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Kuid seoses Venemaa pommi- ja raketirünnakutega Ukraina suurematele linnadele pidime me kahjuks visiidi plaane muutma,“ ütles Liimets „Vikerhommikus“.