GALERII | Pika Hermanni tornis heisati pidulikult sinimustvalge Eesti lipp

Riigikogu esimees Jüri Ratas ütles, et tänasel Eesti vabariigi sünnipäeva hommikul veel enne seda, kui heisati sinimustvalged lipud, alustas Venemaa täieulatuslikku sõjalist rünnakut Ukraina vastu. Eesti valitsus on otsustanud alustada NATO artikkel 4 alusel konsultatsioone liitlastega. Ratas mõistab hukka sõja rahumeelse Ukraina vastu. „Täna oleme kõik mõtetes Ukraina rahvaga. Täna tunneme siin Toompeal üksteise kõrval seistes või oma kodudes sügavat kokkukuulumise tunnet. Me ütleme selge „ei“ Venemaa agressioonile Ukrainas.“