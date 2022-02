Marko Mihkelson: NATO peaks viivitamatult algatama kaitseplaanid 

„Venemaa massiivne sõjaline rünnak Ukraina vastu on alanud. Raketirünnakute all on Kiiev (kolleegilt kuulsin, et seal on loetud vähemalt 10 plahvatust rünnaku esimese veerandtunni jooksul), Harkiv, Herson, Karamtorsk ja ilmsed teised linnad. Vene väed on sisse tunginud üle Krimmi maakitsuse,“ kirjutab Mihkelson sotsiaalmeedias.