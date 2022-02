Nõmmel kadunud kaks naist on leitud

Politsei palus kaasabi, et tuvastada kahe naise asukoht, kes täna ennelõunal liikusid koos Nõmmel poodi. Tänu tähelepanelike inimeste infole leidis politsei 37aastase Riste Tallinnas Kosmose peatuse juurest. 82aastane Mai on samuti leitud. Nendega on kõik korras.