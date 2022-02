Mihhail Lotman: Ukraina vajab ennekõike poliitilist ja sõjalist tuge 

Lotmani sõnul peab riigikogu selgelt hukka mõistma Venemaa agressiooni Ukrainas ning nüüd on olulised edasised sammud. „Lisaks Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud majanduslikule abile on vaja pakkuda Ukrainale selge teekaart Euroopa Liidu ja NATO liikmelisusele. Samal ajal tuleb kehtestada Venemaale ulatuslikud sanktsioonid ning anda Ukrainale sõjalist abi,“ märkis Lotman.



Lotman ütles, et Putini režiim korraldab kuritegu nii ühe suveräänse riigi kui maailmarahu vastu. „Kuritegu ei saa jääda karistuseta ning kurjategijad tuleb vastutusele võtta. Selleks on vaja juba praegu moodustada Haagi Rahvusvahelises kohtus vastav tribunal.“



Ta lisas, et erilist tähelepanu tuleb pöörata Venemaa propaganda vastumeetmetele. „Tõkestada tuleb Venemaa sõjapropagandat ja rahvuslikku vihkamist levitavate meediakanalite levikut. Isamaa on algatanud Riigikogus ka vastavasisulise seadusemuudatuse ning loodame selle kiiret heakskiitmist.“