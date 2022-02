Pettunud päästetööline: politsei ei tulnud liiklusohutuse tagamiseks appi! Politsei: see polegi meie töö! 

Veoauto, mis on libedaga teelt välja sõitnud. Pilt on illustreeriv!

Ühismeedias on hoogsalt hakanud levima postitus, milles teelt välja sõitnud veoautot päästma läinud mees imestab, et politsei tema abipalvele ei reageerinud. „Küsisin, kas politseil oleks võimalik appi tulla liiklusohutust tagama, sealt vastati, et neil pole selleks ressursse ja üleüldse polevat liikluse korraldamine nende asi!“ imestab päästja. Politsei kinnitab, et liiklust nemad tõesti reguleerima ei peagi.