Kohus: Siim Kallas ei ole Margus Linnamäe au teotanud

Kohtu poole pöörduti hagiga seetõttu, et AS-i Õhtuleht Kirjastus 05. juunil 2020 avaldatud artiklis vastas Siim Kallas ajakirjaniku küsimusele: „Kujutage ette, mida üks nupumees meile soovitas: selleks, et koalitsiooni saada, oleks me pidanud kokku leppima Linnamäe ja Pruunsillaga, et nad annaksid Isamaale käsu: tehke Reformierakonnaga koalitsiooni. Kujutage nüüd ette, mis ma praegu ütlesin! Mõelge nüüd, kus riigis me oleme – see on ju Moldaavia!“