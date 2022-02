OTSE | Infotunnis vastavad küsimustele Kallas, Aab, Riisalo. EKRE saadikud lahkusid protesti märgiks saalist

„Viimaste nädalate infotunnid ja arupärimised Kaja Kallasele on veenvalt näidanud, et küsimuste esitamine peaministrile ei täida oma eesmärki. Vastuseid küsimustele lihtsalt ei tule. Selle asemel on peaminister riigikogu liikmete suhtes võtnud valitseja hoiaku, kellel on õigus küsijate peale kärkida, neid solvata, mõnitada ja neid tõele mittevastavate süüdistustega üle külvata. Näiteks on ta meie erakonda korduvalt seostanud meeleavaldustega, mida me ei ole korraldanud, ja intsidentidega, millega meil ei ole mingit puutumust.