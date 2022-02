VIDEO | Terviseamet: suuremad peod tuleks ära jätta ja ärge viige lapsi vanavanemate juurde

Põhja meditsiinistaabi juht Peep Talving, kes esindab 10 Põhja-Eesti haiglat, tõi välja, haiglatel ei olen enam võimalik kaugele eskaleerida. „Üldvoodikohti on Põhja meditsiinistaabis 345 ja prognoosi kohaselt oleks märtsi esimese nädala lõpuks 800 haiget haiglates ja 65% nendest põhjameditsiinistaabi haiglates. Ehk me vaatame 520-55 haige peale ja see pol kaugel. Oleks tarvis muretseda 200 lisavoodit, selleks meil praegu võimalust ei ole.“

Ta täpsustas, et võimalus oleks, aga see tuleks milelgi arvelt. „See oleks plaaniline, statsionaarne ja kirurgiline ravi. 50% plaanilisest kirurgilisest ravist on maas. Vanaemad-vanaisad, kes vajavad endoproteesimist või südamelõikust ei saa seda. Eskalatsiooni käigus oleks see maas 75%. Me saame tagada vaid erakorralist ravi ja ka see on problemaatilne.“