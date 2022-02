PULMAKELLAD! Tuhande aasta kõige maagilisem kuupäev pani noorpaarid abielluma 

Tegu on nõnda haruldase kuupäevaga, et samalaadne numbrikombinatsioon on varem olnud vaid ühel korral: 11.01.1011. Kuupäev on seda unikaalsem, et 33.03.3033 ei saa kunagi olema. Kalendris pole lihtsalt ühtegi 33 päevaga kuud.