Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveamet uurib Sõnajala tuuliku murdumist 

See murdus Oleg Sõnajala sõnul tormituules tekkinud tugeva turbulentsi tõttu. „Tuulikule pidi mõjuma väga ekstreemne koormus. Ise arvan, et kas mingi terav tuulekeeris või tromb,“ räägib Oleg Sõnajalg. Ta lisab, et kõnealune tuulik oli kuu aega tagasi hoolduses, mille käigus kontrolliti poldid üle ja pingutati neid spetsiaalse võtmega. Kõik oli korras.