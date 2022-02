Juhtkiri | Eesti aitab Ukrainat  

Kuid mündil on ka teine pool, mida Eesti peab arvestama isegi juhul, kui suurt sõjategevust Ukrainas ei puhke ja konflikt jääb vinduma. On selge, et sanktsioonid Venemaa vastu ükskõik millisel kujul ei jäta mõjutamata ka Eestit, selle kinnituseks on kasvõi järjekordse rekordi löönud autokütuse hinnad ja ärevus väärtpaberiturul. Samavõrra mõistetav on, et Eesti koos teiste riikidega on valmis vajadusel vastu võtma Ukraina põgenikke.