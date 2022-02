Ene Pajula | Mammi mõtleb neile, kes on Eesti lippu kõrgel hoidnud 

Jälle on lähenemas Eesti Vabariigi aastapäev, 104. juba! Olen saanud oma riigi ja sedakorda on see jäänud püsima. See on kindlasti põhjus, mis peaks rõõmustama, kuigi praegune olukord paneb mammit pigem muretsema. Rahvusvaheline olukord on ärev ja inimesed paraku ei õpi oma vigadest. Kas see kõik pole juba kord olnud? Kas polnud eesti ühiskond lõhestunud ka enne sõda? Ja me teame, millega see lõppes. Mammit hirmutab see viis, kuidas erimeelsustele (pehmelt öeldes) hagu alla pannakse, et tüli üleval hoida. Kui tülitseda tahetakse, küll siis põhjus leitakse.