Karmo Tüür Putini kõnest: see pole stsenaarium, mida ma arenemas sooviks näha 

„Putini kõne mitmed põhiteesid on viimase poole aasta jooksul läbi jooksnud korduvalt, teised ka pikemalt. Põhiteesina ma mõtlen seda, et Ukraina pole päris riik, vaid Lenini poolt kunstlikult loodud. Kõik need väited jooksid esmaspäevasest kõnest uuesti läbi. Täpselt sama sõnastus, mis oli 2008. aastal Gruusia puhul. Ehk kui kaua me saame veel seda kannatada, me peame reageerima. Oma kodanikke kaitsma,“ lausub Tüür. „Elemendid olid kõik tuttavad, aga väga oleks soovinud, et poleks neid kohanud. See pole stsenaarium, mida ma arenemas sooviks näha,“ lisab ta.