Alar Karis: Putini "ajalootund" oli pikk ja tüütu. Miks peab arvestama vaid Venemaaga? 

President Alar Karise sõnul osutus ukrainlaste jaoks tema tänane visiit omamoodi sümboolseks: „Arusaadavalt oli presidendil (Volodõmõr Zelenskõil - toim.) hea meel, et Euroopa Liidu riigijuht tuli just sel päeval, kui oli õhus oht, et asi eskaleerub, ise kohale. On oluline, et lääneriikide esindajad oleks Ukrainas kohal ja nende kohalolek oleks nähtav.“