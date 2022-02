SAATUSLIK TULEKAHJU: kas majaperemees tormas tagasi juba leekides hoonesse? 

18. veebruari pärastlõunal anti häirekeskusele teada, et Tartumaal asuvas Vedu külas on üks hoone suurtes leekides. Esmaspäeval kinnitasid sündmuskohal viibinud menetlusinspektorid, et tulekahjus hukkunud mehe elu ei võtnud mitte klassikaline koni, vaid elektrijuhtmed.