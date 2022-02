Valitsus soovib nakkushaiguste tõrjel anda suurema rolli riigikogule 

„Epideemia tingimustes on riigil kohustus tagada kõigi inimeste elu ja tervis seeläbi, et viiruse levik ja inimeste massiline haigestumine ei väljuks kontrolli alt,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Ühiskonna jaoks on ühtlasi oluline, et selleks oleks kokku lepitud läbipaistvad ja selged reeglid. Kui seadusemuudatused vastu võetakse, on valitsusel edaspidi selgem raamistik epideemia olukorras tegutsemiseks. See tähendab ka juhiseid, milliseid meetmeid võib valitsus kehtestada ja milliste jaoks tuleb saada heakskiit riigikogu valdkondlikult komisjonilt.“