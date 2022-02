Eesti valitsus mõistab hukka Venemaa agressiooni põlistamise Donetski ja Luganski aladel 

Foto: Stenbocki maja

Valitsuse liikmed mõistsid hukka Venemaa presidendi Vladimir Putini otsuse tunnustada Donetski ja Luganski separatistlikke nn rahvavabariike ja piirkonda täiendavate väeüksuste viimise. See on rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine, mis suurendab laiaulatusliku sõjategevuse puhkemise võimalust ja on ohuks kogu Euroopa julgeolekule.