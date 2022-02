KAOVAD EETRIST! Telia ja Elisa lõpetavad mitme Vene propagandakanali edastamise

Koostöö lõppemise tõttu ei edasta Telia TV alates 25. aprillist enam Nord Print OÜ poolt vahendatavaid telekanaleid. Telia samm on ajendatud hiljuti ilmnenud asjaoludest, mille kohaselt Nord Print OÜ taust ei ole kooskõlas Telia poolt koostööpartneritele seatavate vastutustundliku äri standarditega.

„Teavitame eelolevate nädalate jooksul kõiki oma TV-teenuse kliente eesseisvast muutusest personaalselt. Ühtlasi paneb Telia aktiivse fookuse sellele, et leida eetrist kaduvate kanalite asemele uut ja atraktiivset telesisu. Seotud uudistest anname teada niipea kui võimalik,“ teatas Telia.

Ka Elisa andis teada, et arvestades avalikkuse huvi ja ühiskonna ootuseid on firma otsustanud lõpetada Nord Print OÜ-ga tänastel tingimustel kehtiva lepingu. Elisa põhipaketis edastatavad Nord Print OÜ kanalid on järgmised: PBK, REN TV, NTV Mir, Dom Kino, Kinokomedia HD.