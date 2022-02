Suured küttearved muserdavad Lüganuse kooli. Kohalikud alustasid rahakogumiskampaaniat 

KÕIK KOOLI HEAKS! Rando ja Kärt Riives annavad kätele valu, et Lüganuse kool suudaks maksta arved ja nende lapsed saaksid ka edaspidi kohalikus koolis õppida. Foto: Miia-Ly Riives

„See on midagi, mida me saame teha. Materjali kogus on, käed kasvavad meil otsas, raha see meie käest ei küsi, kui me ise oma kätega midagi teeme. Kui rahvas toetab ja ostab neid kõikelaudu, siis on ju vau!“ ütleb Lüganuse valla elanik Kärt Riives, kes koos abikaasa Randoga käivitas lõikelaudade müügi kohaliku kooli toetuseks.