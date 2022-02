„Usume, et president Putin on oma otsuse teinud.“ 

Möödunud reedel hakkasid separatistid Ida-Ukraina aladelt inimesi evakueerima. Ukraina peaprokuröri Irõna Venediktova sõnul on tegu mitte evakuatsiooni, vaid inimeste ebaseadusliku deporteerimisega Venemaale, kirjutab Unian. USA aga hoiatas ÜROd, et nende luure käsutuses on „usaldusväärne teave, mis viitab sellele, et Vene väed koostavad nimekirju ukrainlastest, kes tuleb pärast sõjalist okupatsiooni ära tappa või laagritesse saata“.