SEAPÕRN ON RÄÄKINUD: Metsavanalt kogu tõde kauaigatsetud kevade kohta

Tänavune talv on lumerohke ja kohati suisa tormine. Tihtilugu sajab ka vihma, mis sulatab lumevaiba kiiresti ära. Võiks ju arvata, et ilm kisub kevade poole ning talvega on selleks korraks kõik, ei lähe paraku niiviisi. Veebruar jätkub küll peamiselt plussi ja miinuse vahel pendeldades, kuid märts on juba stabiilsem.