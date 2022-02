Juhtkiri | Kuluhüvitiste üle otsustab valija 

Nii puudub loogika oma suurest autosõiduarmastusest pajatanud Martin Repinski jutus, et vajab lisaks kütusetšekkidele ka kuluhüvitiste arvelt kinnimakstavat kesklinna korterit juhuks, kui ta ei jaksa enam sõita oma päriskoju Viimsisse. Millised on aga Keskerakonna võimalused oma fraktsiooniliikme korralekutsumiseks, kui nad Repsi juhtumi mõjul sooviksid erakonna poliitikat selleski vallas uuendada? Kui Keskerakond tegi Repinskile märkuse riigikogu töö ajal takso sõitmise kohta, saaks nõuda ka kuluhüvitiste heaperemehelikku ja sisulist kasutamist. Juhul kui Repinski sellega nõus poleks, on erakonnal võimalus head tava mittejärgiv poliitik fraktsioonist välja arvata. Seejärel on Keskerakonna asi otsustada, kas Repinski saab nende nimekirjas uuesti kandideerida ja kui ei saa, siis mõne teise erakonna otsustada, kas selliselt käituv saadik on neile vääriline kandidaat.