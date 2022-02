ÜÜRIKORTERI HÜVITAMINE LÕPEB? Jüri Ratas luges maksumaksja rahaga arutult priiskavale Repinskile sõnad peale

Keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid nendib, et kui kõik on nii nagu seni paistab, ei ole Repinski tegevus kindlasti mõistlik: „Mina kindlasti nii ei teeks.“ Siiski tunnistab Karilaid, et ta ei ole veel jõudnud täpsemalt teemasse süveneda ning teab vaid nii palju, kui võis lugeda Õhtulehe artiklist.