KAHJUSTAB MAINET! Keskerakondlased ei saa fraktsioonikaaslasest aru: "Repinski kahjuks otsustab ise, kuidas ta käitub" 

Keskfraktsiooni liikmed mõistavad Viimsis elava, kuid Tallinnas riigikogu liikme eluasemehüvitise eest korterit üüriva Martin Repinski käitumise ühemõtteliselt hukka. „Ma tõesti ei tea, mis Martini (Repinski - toim.) mõttekäik on. Võib-olla on seal mingid eraelulised aspektid,“ ütleb Andrei Korobeinik. Fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid lubab, et erakonna juht ja riigikogu esimees Jüri Ratas võtab midagi ette, kuid mida täpsemalt, ta Õhtulehele öelda ei oska.