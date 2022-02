Seisukoht | Sõja haavad 

Kui pommiolukord Tallinnas laheneb ühe päevaga, siis ukrainlastel on palju valusam kokkupuude mineviku veritsevate haavadega – Tšernobõl rikkus tuhandete tervise (ka sinna käsukorras saadetud Eesti meestel) ja 2600 ruutkilomeetrit riiki on tänaseni saastatud maa.

Kui saavad tõeks kõige kurjemad spekulatsioonid ja 30 000 Valgevenes „õppustel“ viibivat Vene sõjaväelast võtavad suuna Kiievi peale, viiks lühim tee nad just läbi Tšernobõli tsooni. Ühest ajaloo haavast saaks alguse järgmine. Nagu USA riigitegelased kui ühest suust praegu rõhutavad: Euroopa seisab suurima sõja lävel pärast 1945. aastat. Kui lennukipomm Kakumäel meile midagi õpetab, siis võimalikud lahingud Ukrainas mõjutavad inimeste elusid veel ka 22. sajandil. Ja see on väga hirmus mõte.