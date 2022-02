Irja Lutsar | Mida ja kui kaua me ootame? 

Irja Lutsar Foto: Tiina Kõrtsini

Koroonaviirusega oleme neljanda laine harjal. Kogu maailmas on nakatunute arvud kõrgemad kui kunagi varem, kuid ühiskonna suhtumine on pigem rahulik kui ärev. Kõrgenenud nakatumist põhjustab omikron-tüve esilekerkimine. Võrreldes delta-tüvega levib omikron palju kiiremini ja mis veelgi olulisem, suudab vältida eelnevat immuunsust. Kui enne omikroni-lainet oli korduvnakatumisi väga harva (1%), siis omikroni laine ajal on nende sagedus enam kui 10%. Sama käib ka läbimurdeinfektsioonide (nakatumised vaktsineerimise järgselt) kohta, mis on muutunud üsna tavaliseks.