VIDEO | IMELINE NAASMINE: kadunud koer jõudis pärast 12 aastat tagasi koju 

Kui Lafayette'i linnas elav Michelle 2010. aastal kohalikku kauplusesse astus, ei osanud ta ette näha, et poest väljudes ei leia ta eest oma veidi enam kui aastavanust koera Zoeyt. Kaupluse ette seotud koer, kes oli kuulunud Michelle'i perekonda kuuendast elukuust saadik, oli otsekui õhku haihtunud. „Olime poes umbes 20 minutit ja tagasi tulles oli ta kadunud,“ meenutas loomaomanik kurba sündmust. Kuna aastad möödusid ja Zoeyst polnud jälgegi, kuulutas mikrokiibifirma ta 2015. aastal surnuks.

Ent nüüd – 12 aastat hiljem – leiti koer ligi 100 km kaugusel kohast, kus ta kadus. Väidetavalt visati eakas ja haige väljanägemisega loomake Stocktoni lähedal asuvas maakohas autost välja ja jäeti sinnapaika. Koera leidnud isik teavitas San Joaquini maakonna politseid, kes andsid Zoey üle vastavatele ametnikele. Viimased skaneerisid koera mikrokiipi ja avastasid, et loomake oli kadunud juba alates 2010. aastast. Kiibifirma kaudu õnnestus tuvastada koera omanik ja tolle telefoninumber, vahendab BBC.

Zoey omanik Michelle oli pärast ootamatut kõnet täielikus šokis. „Kindlasti ei uskunud ma, et see kunagi juhtub, seega olen väga põnevil,“ märkis naine. Taaskohtumise järel kinnitas ta, et viib paljukannatanud koera esimesel võimalusel koju: „Hoolitseme ta tervise eest ning laseme tal kogu ülejäänud elu rahulikult elada!“