Teenetemärkidega tunnustatakse 148 inimest

„Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie sõpradele välismaal, kes oma tegevusega on hoidnud meie põhiseaduse sõna ja mõtet, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,“ rõhutas riigipea.

Eesti tänab arste, õdesid ja hooldajaid, kes võitlevad haiglates koroonapatsientide elu eest ning seisavad silmitsi pandeemia kõige tumedama poolega. Punase Risti teenetemärgi saavad Tartu Ülikooli Kliinikumist infektsioonikontrolli teenistuse õde Tiina Teder ja intensiivravi osakonna vanemõde Liisi Põldots, Lõuna-Eesti Haiglast õendusjuht Agnes Aart, Põlva Haiglast kirurgia- ja õendusabiosakonna õendusjuht Krister Matto, Valga Haiglast hooldaja Asta Kiisler, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast intensiivravi õde Anastassia Kudinova ja hooldaja Olga Vlassova, Hiiumaa Haiglast õendusjuht Riina Tamm, Lääne-Tallinna Keskhaiglast psühhiaatriakeskuse juhataja ja Eesti psühhiaatria arendaja Andres Lehtmets, õde Irina Kudina ja õendusabikliiniku hooldaja Natalja Karotamm, Ida-Tallinna Keskhaiglast infektsioonikontrollarst-konsultant Aino Rõõm ja õendusjuht Ülle Rohi, Ida-Viru Keskhaiglast nakkushaiguste arst Natalia Nikitina, Kuressaare Haiglast intensiivravi õde Ingrit Räim ja põetaja Anneli Allvee, Pärnu Haiglast infektsioonhaiguste arst Kadi Kenk ja õendusjuht Kaie Kütt.

Punase Risti teenetemärgi saavad samuti veresoonte-, plastika- ja rekonstruktiivkirurg Olavi Vasar, kliiniline kohtupsühholoog Tiina Kompus ja Naiskodukaitse instruktor Leane Morits, kes aitas koordineerida koroonakriisi ajal vabatahtlike tööd vaktsineerimise korraldamisel Tartus ja Tartumaal. Teenetemärgi pälvib ka pool sajandit Tartus viipekeele tõlgina töötanud Tiiu Kukkela.

Valgetähe teenetemärgi saab laste vaimse tervise ja heaolu üks eestkõneleja, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi psühholoog Karmen Maikalu, samuti laste õiguste edendaja ja avalikkuses laste vaimse tervise murede esiletooja Helika Saar.

Eesti tänab õpetajaid, kes muudavad avaramaks noorte maailmapilti ja silmapiiri. Valgetähe teenetemärgi saavad Pärnu Koidula Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Elmu Mägi, Tallinna Ristiku Põhikooli õpetaja ja keskkonnahariduse edendaja Ave Loigu, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Märjamaa Gümnaasiumi õppealajuhataja Lia Puhm ja Antsla Gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld.

Eesti tänab ja tunnustab teadlasi, kes on oma tööga aidanud Eestit suuremaks teha. Teenetemärgi saavad Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur ja akadeemik Martti Raidal, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi direktor ja matemaatika professor Peeter Normak; Eesti Maaülikooli keskkonnakaitse ning maastikukorralduse professor ja õppetooli juht Kalev Sepp, kes on üks tuntumaid keskkonnateadlasi Eestis ja oma valdkonnas suure mõjuga ka rahvusvaheliselt; Tallinna Tehnikaülikooli rektor ja professor Tiit Land. Valgetähe teenetemärgi saavad samuti füüsikaõppe edendaja ning Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor ja inseneriteaduskonna materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur Jüri Krustok; bioloog-zooloog ja Eesti Loodushoiu Keskuse juhatuse liige Meelis Tambets, kes on aidanud kaitsta Euroopale ja Eestile väärtuslikke vee-elupaiku ja -liike; hüdrobioloog ning Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi juhtivteadur Peeter Nõges.

Valgetähe teenetemärgi saavad keeleteadlane ja õppejõud ning Emakeele Seltsi juhatuse esinaine Helle Metslang; õigusteadlane ja Tartu Ülikooli sihtasutuse Iuridicum juhataja Peep Pruks, kes on riigi ainsa õigusajakirja „Juridica“ asutaja ja vastutav väljaandja; ajaloolane ja tunnustatud keskaja uurija ning Tallinna Linnaarhiivi teadur Tiina Kala, kes on neljaköitelise „Tallinna ajalugu“ peatoimetaja ning esimese ja kolmanda köite koostaja; Eesti Kunstiakadeemia professor Hilkka Hiiop, kes on toonud ühiskonna fookusesse ohustatud kunstipärandi konserveerimise; silmapaistev haridusteadlane ja Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Margus Pedaste, kes on mõjutanud ulatuslikult õpetajakoolitust enam kui kaks aastakümmet; helilooja ja Eesti rahvusliku klaverimuuseumi asutaja Alo Põldmäe ning keeleteadlane ja Tartu Ülikooli õppejõud Kersti Lepajõe.