Puhkus plaanis? Enne reisi tee kindlasti ära need kolm asja! 

Koroona-ajastul on eriti oluline astuda enne välisreisi need kolm sammu: uuri viimaseid piiranguid, testi kogu reisiseltskond ja sõlmi reisikindlustus.

„Korralik eeltöö on iga eduka reisi aluseks. Pandeemia keskel reisimine on keerulisem protsess, kui see oli paar aastat tagasi ning pelgalt passide väljaotsimisest ja lennujaama minekust enam ei piisa,” selgitab Confido vaktsineerimis- ja testimistegevuse juht Martin Talu, kelle sõnul tasub enim hoida silm peal kehtivatel piirangutel ning nii enda kui ka kaaslaste tervisel, sest just need on potentsiaalselt kõige kriitilisemad tegurid, mis plaanidele kriipsu peale võivad tõmmata.

Kontrolli kehtivaid piiranguid

Confido kodulehel on leitav IATA Timatic rakendus, mis kuvab kõik soovitud siht- ja transiitriigi piirangud. Timatic rakendus on Eestis tavakasutajale ainulaadne, sest tavapäraselt on see ainult rahvusvaheliste lennufirmade töövahendiks.

Testi enne ja pärast reisi

Sõltumata sihtriigi piirangutest on koroonatest tegemine enne reisi väga tähtis. Olgugi et mõnedki sihtriigid testimist otseselt ei nõua, tagab see südamerahu ja nii enda kui ka teiste turvalisuse. Vastavalt nõuetele või tahtmisele saab teha kas antigeeni kiirtesti või PCR-testi – mõlemad variandid on Confido kliinikutes teostatavad ning mõlema puhul on võimalik saada endale ka nakkusohutust tõestav sertifikaat.

Perega reisides saab antigeeni testi tegemiseks kasutada oluliselt soodsamat perepaketti ning neile, kel PCR-testi tegemine viimasele hetkele on jäänud, pakub Confido ka PCR-kiirtestimist Tallinnas Rocca al Mare keskuse, Lasnamäe Centrumi ja Nautica keskuse kiirkliinikus ning Tartus Lõunakeskuse kiirkliinikus. PCR-kiirtesti tulemuse saab kätte juba kolme tunniga ja on igati võrdväärne tavalise PCR-testiga.