FOTOD | Kakumäe pankrannikul tehakse kahjutuks lõhkekeha, piirkonnas on liiklus peatatud

Liikluspiirangud : bussiliinide nr 21A, 21B ja 41B liikumistee on lühendatud Landi peatuseni. Ajutine muudatus kestab päästetööde lõpuni. Mõlemal sõidusuunal ei teenindata ajutiselt peatuseid Sooranna tee, Teeotsa, Soolahe tee ja Kakumäe peatus.

Põhja pommigrupi juht Raido Taalmann ütles, et kohaletulnud spetsialistid tuvastasid, et tegemist on suurekaliibrilise pommiga, mis plahvatades teeks suurt kahju. Plaan lõhkekeha kahjutuks tegemiseks töötati välja juba eile õhtul, kuid pimeduses ei oleks suudetud ohutust tagada. Töid raskendab paraku ka lumesadu.