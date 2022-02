VAPPER TÜDRUK, KES JÄI ELLU: vägivaldse ema juurest turvakodusse ja sealt täiesti uude perre. „Aeg-ajalt olen jälle augus. Elan päev korraga.“ 

PIDEVA HIRMU ALL: Kodu peaks lapsele olema kõige turvalisem koht maailmas. Lotta lapsepõlv möödus paraku teistmoodi. Foto: Leo Lätti

Kunagi ei võinud teada, millal ema jälle ära keerab ja tütre vastu rusikad käiku laseb. Sinikad, pisarad, häbitunne – koorem, mida seljas kanda, aina kasvas ja kasvas ning üks hetk tundiski tüdruk, et enam ei jaksa… Kuid siis, kui olukord tundus juba täiesti väljapääsmatu, saabus kauaoodatud murdepunkt. See on lugu erakordsest vaprusest. See on Lotta lugu.