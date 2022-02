Maskita kaubanduskeskuses olnud näitleja Margus Prangel sai politseilt 100 eurot trahvi  

4. detsembril kontrollis politsei viiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangutest kinnipidamist, seda nii toitlustusasutustes, mis on kohustatud kontrollima immuniseerimise tõendeid kui ka avalikes siseruumides, kus tuleb kanda maski. Põhja prefektuuri välijuhi Sander Leinbergi sõnul märkasid politseinikud kontrolli käigus toidupoes maskita meest. Patrull kõnetas meest ja selgitas, et maski mitte kandes on ta toime pannud rikkumise. „Mehelt paluti tema tuvastamiseks dokumenti, kuid mees keeldus politseinikega suhtlemast ja liikus nende eest ära. Politseinikud palusid mehel tulla kaasa kaupluse turvaruumi ja hoiatasid korduvalt, et kui mees ise nendega kaasa ei tule, tuleb ta sinna toimetada,„ rääkis Leinberg. Politseinik ja turvatöötaja võtsid mehel kätest, ka siis ei lasknud mees end turvaruumi viia, vaid laskus vastupanuks põrandale istuli. Politseinikud kasutasid mehe turvaruumi transportimise ajaks ohutuseks käeraudu, mille järel need eemaldati.“ Mees, kes turvaruumi toimetati, oli näitleja Margus Prangel.

Turvaruumis alustati mehe suhtes väärteomenetlus ning koostati kiirmenetluse otsus, pärast mida ta lahkus, selgitas Leinberg. Väärteomenetlus alustati nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduseparagrahvi alusel, mille eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ehk kuni 400 eurot. Mehele määrati 100 eurone trahv, ütles PPA pressiesindaja Annika Maksimov. Otsus on jõustunud.