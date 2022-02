Juhtkiri | Rindeteated Donbassist 

Foto: Andres Varustin

Ukraina konfliktile keeratakse pingeid peale, iga tund toob uusi ärevaid teateid. USA president Joe Biden on veendunud, et Venemaa liider Vladimir Putin on otsustanud Ukrainat rünnata ja taastada Vene impeerium; lääneriikide liidrid näevad vaeva, et täismõõdus sõda vältida.