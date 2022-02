Taavi Libe | Kas Eesti tippsport parasiteerib liigselt teistel riikidel? 

Aga aitab Venemaast ja Putinist ja naaseme Soome hokiime juurde. Ega millekski muuks nende olümpiavõitu ju nimetada ei saa, kui arvestada seda, et Põhja-Ameerika profiliiga NHL ei lubanud oma mängijaid Pekingi olümpiale ning seetõttu kannatasid kõik tugevamad hokikoondised päris korralikult. Aga tõsiasi, et viie miljoni elanikuga soomlased suudavad oma teise ešeloniga olla paremad suurriikide Venemaa, Kanada ja Ameerika Ühendriikide koondisest, on märk sellest, kui hästi saab ühes pisikeses riigis õitseda üks spordiala.