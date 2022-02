Koletuslik torm Eunice rüüstas ja tappis kõikjal Euroopas 

Inglismaal suleti paljudel suundadel rongiliiklus, kuulutati välja punane ohutase ja võimud veensid inimesi kodus püsima. Reedel oli rohkem kui 190 000 ilmaolude tõttu esimest korda koduspüsimise nõude saanud londonlase lemmikharrastuseks YouTube'i jälgimine, kus otsepildis näidati kommentaaride saatel („Eeasy, easy now! Good Boy!“) pilootide jõupingutusi, et kõikuvate lennukitega Heathrow'l maanduda. Selge erinevus oli kogenud ja noorte lendurite vahel, aga kõige rohkem oli kahju inimestest, kes lennukisalongis pidid seda õõtsumist üle elama. Lõpuks said kõik lennukid õnnelikult maa peale, kuid Gatwickis ei suutnud EasyJeti lennuk kahest katsest hoolimata maanduda ja lendas tagasi oma lähtekohta Bordeaux'sse Prantsusmaal.