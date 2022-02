Venelased pidevas ärevuses: Bideni silmad ja kõrvad teavad kõike! 

„Vene sõduritel on küll keelatud koju või tuttavatele helistamine, kuid see on juba inimese iseloomus, et ta peab kodustega ja tüdruksõpradega ühendust hoidma. Siis me kuulemegi, kus nad on ja millest räägivad,“ ütleb väljaandele Foreign Policy rahvusvahelise strateegiauuringute instituudi vanemteadur Douglas Barrie, et igal nädalal kümneid luurelende piki Venemaa ja Valgevene piiri vastu Ukrainat ja Balti riike tegevad USA ja ka Suurbritannia lennukid jälgivad teraselt, mis maa peal toimub nii sõnas kui ka pildis, mis on nende eeliseks tehiskaaslastelt saadava andmemahu ees.