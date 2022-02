LEITUD! Tenerifel kadunud neiu leiti üles

Laupäeval kell 5:47 sai vend oma õe telefonilt erakorralise SOS sõnumi. „Pärast seda pole meil tema tervisest ega asukohast midagi teada. SOS signaali asukoht: Arona, Tenerife,“ seisab postituses.

Info viimaste inimeste kohta, kes teda elusana nägid: Sanna, 25 (kolmas pilt), Eduardo, 36 (neljas pilt). „Nad ei vasta mulle. Seega hakkan kahtlustama nende suhtes, nii et kui näete, andke politseisse teada! Kui kellelgi on infot tema kohta, kui keegi on teda näinud, siis olen väga tänulik selle eest!“

Sotsiaalmeedia postituse kommentaaridest näib, et neiut on hakatud aktiivseltg otsima. Nii on peatselt Tenerifele saabumas ka Marje mees. „Igasuguse info voib ka minuni saata. Lennuk maandub 2 tunni parast ja hakkan teda otsima igalt poolt kus nad viibisid.“