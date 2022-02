GALERII | Enn Kunila kunstikollektsiooni näitus jõudis ERMi 

Näitusel on eksponeeritud 20. sajandi esimese poole olulisemate maalikunstnike teosed, kelle seast tõuseb suure kimbu maalidega esile eesti kunsti suurkuju Konrad Mägi. Teiste autorite seas on esindatud Nikolai Triik, Johannes Võerahansu, Ants Laikmaa, Endel Kõks, Villem Ormisson, Paul Burman, Richard Uutmaa, Eerik Haamer, Ado Vabbe ja paljud teised.



Kollektsionäär Enn Kunila sõnul on näituse jõudmine ERMi tähtis. „Meie maalikunsti ajalugu on tihedalt seotud laiema kultuuriajalooga,“ ütleb ta. „Kui mõtleme näiteks meie kunstnike värvikäsitluse või teoste motiivide peale, siis need olid seotud rahva laiema mõttelaadiga, mida ERM hoiab ja säilitab.“ Kunila tõi välja, et võrreldes mõni aasta tagasi Tartu Kunstimuuseumis toimunud väljapanekuga on seekord näitusel paarkümmend uut maali.