PINGELINE AMET, MIS SOBIB VÄHESTELE! Politsei läbirääkija Leeni Almosen: filmides on omajagu tõtt 

Ühel sügisõhtul helistab häirekeskusse naine, kes on mõnevõrra segaduses. Abi ta otseselt ei soovi, kuid seosetu jutu järgi pole ka võimalik tema muret täielikult mõista. Ta helistab mitu korda. Ühe järjekordse kõne ajal mainib ta, et asub kõrge torni otsas ega soovi sealt alla tulla. Samuti kurdab ta halva enesetunde üle. Situatsioon võtab uue pöörde – on selgunud, et naise elu võib olla ohus. Tema asukoht positsioneeritakse mobiiltelefoni kaudu ja naise käest uuritakse, mida ta enda ümber näeb.