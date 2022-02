Ukraina sõjavägi: separatistid pommitasid lasteaeda 

Separatistid süüdistavad vastupidi just Ukraina sõjaväge relvade täristamises. Üldiselt pole Ukraina relvajõududel kombeks separatistide provokatsioonidele vastata, välja arvatud juhul, kui nende elud otseselt ohtu seatakse. Sel korral andis sõjavägi teada, et nende võitlejad võtsid kasutusele abinõud, et mässuliste tulele reageerida, kuid ei täpsustanud, millised meetmed need olla võisid.