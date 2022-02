Joe Biden: Putin on otsuse langetanud – ta plaanib rünnata, sihikul on Kiiev

USA president Joe Biden ütles reedeõhtuses pöördumises, et tema teada on Vladimir Putin otsustanud Ukrainat rünnata. Ukraina armee andis neljapäeval teada, et niinimetatud rahvavabariikide võitlejad rikkusid vaherahu ning pommitasid riigi valitsuse kontrolli all olevaid külasid. Teiste seas olevat pihta saanud lasteaed, mis oli õnneks tol hetkel inimestest tühi, vahendab CBS. Ühe isehakanud rahvavabariigi liider aga kuulutas välja evakuatsiooni.