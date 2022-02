Martin Šmutov | Peatoimetaja vaade: Mida ootame 2022. aastalt? Oluliste muutuste mõju 

Vanaisa oli 95-aastane, kui pidi minema haiglasse ja sai seal koroona. Ta küll taastus. Kuid kui enne tegi ta hommikuvõimlemist ümber maja joostes ning käis Tartus silmakliiniku juurest jala turul, siis edaspidi suutis ta kepi abil kõndida mitte enam kui 100 meetrit. Kas ta suri vanadusse, koroonasse või koroonaga? Ma ei usu, et mu arstist emagi suudaks sellele sajaprotsendiliselt vastata, kuid ma tean, et tal on olnud patsiente, kes köhivad talle otse näkku, sest viirust pole olemas, ja maski kandmine, mida arstid paluvad teha, on neile vastik. Ma ei usu, et keegi ‒ isegi nende arvamusliidrid ‒ suudaks neid köhijaid kunagi ümber veenda, muutus saaks ehk tulla vaid tragöödiast, sest kui miski puudutab ja muudab, on see isiklik kogemus.