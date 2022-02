Atlandi ookeanil põleb kaubalaev, mille pardal on 4000 tuttuut autot

Foto: Reuters/ Scanpix

Autotööstusel on praegu niigi rasked ajad, tingituna nii pandeemiast kui tarrneahela puudustest. Kuid olukorra teeb veelgi nutusemaks see, et Põhja-Ameerikasse teel olnud kaubalaev, mille pardal on 4000 uut Volkswagen grupi autot, süttis põlema.