Meedialiit ja noorte ajakirjanike selts mõistavad Postimehe ajakirjaniku ründamise hukka

„Avaldame nördimust, et Eesti on jõudnud seisu, kus oma tööd tegevaid ajakirjanikke avalikus ruumis verbaalselt rünnatakse. Vaba ajakirjanduse ründamine ja meeleavaldajate üles ässitamine ajakirjaniku vastu on ennekuulmatu!“ sedastab meediaettevõtete liit.

Demokraatia üks oluline osa on vaba ajakirjandus ning see on olnud siiani Eesti väärtus. „Nüüd tundub, et oleme liikumas Ida- ja Kesk-Euroopa riikide suunas, kus ajakirjanike ründamine nii verbaalselt kui füüsiliselt on igapäevaseks saanud,“ kirjutatakse pressiteates.