Seisukoht | Kas rasedana peangi terve talve kodus istuma, et mitte jääl surnuks kukkuda? 

Vaatamata toredale talve võlumaale kaasneb talvega ka mitte nii tore osa – libedus ja jäätunud maapind. Patt on nuriseda, sest tõesti üle pika aja on meil nii ilus talv, aga tegelikult on see tõsine mure.

Erakorraline meditsiini osakonda saabub iga päev kümneid ja kümneid uusi patsiente, kes libedal jääl on ennast katki kukkunud. Murdunud luud ja vigastatud liigesed. Mina olen kaheksandat kuud rase ja tõttöelda olen ma üksi kodus olles toas kinni.

Ma tõesti ei julge riskida, et välja minnes kukun ja teen endale või veel hullem, oma kõhubeebile liiga. Peangi toas kinni istuma, kuni mees koju jõuab ja saab käest kinni mind autoni aidata.

Räägitakse ju, et rasedana ja eriti lõpurasedana on ülimalt oluline liikuda, et oleks jõudu sünnitada. Aga kuidas ma seda teen? Oleme elukaaslasega nädalavahetustel proovinud jalutamas käia, aga pikka maad ei julge ette võtta, sest isegi tibusammudel paari meetri ületamine võtab võhmale. Kogu keha on kõndides kogu aeg krampis ja peas on mõte: „Appi, aga äkki ma kukun.“ Kas rasedana peangi terve talve kodus istuma, et mitte jääl surnuks kukkuda?

Meie elame Rae vallas ja siin on isegi hästi hooldatud teed, nii hästi kui praeguse ilmaga seda teha saab. Linna minnes ma aga autost välja ei julgegi tulla, sest kesklinnas, just põhitänavatel on teed täiesti hooldamata. Ei taha kellegi peale näpuga näidata, aga see on ikka väga ebameeldiv.