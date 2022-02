Kohus arutab Kajar Lemberi altkäemaksuasja 

Kajar Lemberi asja puhul on kriminaalmenetlus lõpetatud 18 episoodi puhul, kuid jätkub üheksa euro suuruse väidetava altkäemaksu (tasuta juukselõikus) episoodis ja toimingupiirangu rikkumise episoodis. Lemberi kaitsja, vandeadvokaat Margo Lemetti sõnul jätkus kohtuistung prokuratuuri tunnistajate ülekuulamisega. Kuna menetlusse jäänud toimingupiirangu ja altkäemaksu episoodid on väikesemahulise tõendite hulgaga, siis on lootust, et jõuame kõik tõendid mõne järgneva istungipäevaga lõpuni uurida ja asuda valmistuma kohtulikuks vaidluseks, mis on kavandatud juunikuusse, sõnas Lemetti.