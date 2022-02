Kaja Kallas: Venemaa nõudmine on absurdne

Kallas ütles, et Euroopa Liit on majandusühendus ja seetõttu on kokku lepitud, et juhuks, kui Venemaa ründab Ukrainat, järgnevad väga karmid sanktsioonid, ja mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka USA, Suurbritannia, Kanada ja Šveitsi poolt, vahendas ERRi uudisteportaal.

„Me peaksime sellesse nõudmisse suhtuma nii, nagu see on ehk (see on) absurdne nõudmine ja seda saavad kõik meie liitlased aru. Meie liitlased on kinnitanud meile nii üks ühele kui kollektiivselt, et artikkel viis ja meie kollektiivne kaitse on ka nende asi. Nii et nad seisavad meie selja taga nagu üks mees,“ lubas Kallas.